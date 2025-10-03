Politologe Anton Pelinka (83) nach schwerer Krankheit verstorben

Der renommierte Politologe Anton Pelinka ist im Alter von 83 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Pelinka prägte über Jahrzehnte Politik, Forschung und Debatte in Österreich nachhaltig.

Anton Pelinka ist tot. Wie die „Tiroler Tageszeitung“ berichtet, verstarb der Politikwissenschaftler am Freitag in Innsbruck nach wochenlanger schwerer Krankheit. Geboren 1941 in Wien, hätte er am 14. Oktober 84 Jahre alt werden sollen. Noch vor wenigen Jahren prägte Pelinka aktiv das politische Denken in Österreich – als Forscher, Kommentator und Lehrender.

Politik-Erklärer: Seine Publikationen machten Politik verständlich

Pelinka galt als einer der bedeutendsten Politologen Österreichs. Er lehrte u. a. in Innsbruck, Wien und an internationalen Universitäten, forschte zu Demokratie, Rechtsextremismus und politischer Kultur. Seine Publikationen machten Politik verständlich – nicht nur wissenschaftlich, sondern für breite Öffentlichkeit. In Medien und Vorträgen war Pelinka oft gefragter Gesprächspartner.

Cosmopolit: Von Neu-Delhi bis Kalifornien gereist

Auch sein persönlicher Werdegang ist Teil seiner Wirkung: Aufgewachsen in Wien in einem katholischen Elternhaus mit tschechischen und deutschen Wurzeln, erlebte er schon als Kind Krieg und Nachkriegszeit. Diese frühen Erfahrungen formten seine Sicht auf Politik und Gesellschaft. Seine akademische Laufbahn führte ihn weltweit – von Neu-Delhi bis Kalifornien – doch er blieb seiner Heimat verbunden.

Engagement endete nicht mit seiner Erkrankung

Bis zum Ende bestritt Pelinka auch öffentliche Debatten, reflektierte die politischen Entwicklungen und intervenierte in Diskursen. Sein Engagement endete nicht mit der Diagnose: Auch nach seiner Erkrankung äußerte er sich zu aktuellen Themen. Sein Tod hinterlässt eine Lücke – nicht nur im Wissenschaftsbetrieb, sondern auch im öffentlichen Leben Österreichs.