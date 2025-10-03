Von Sonne zu Regen: Das Wetter am Samstag in Wien

Nach einem sonnigen Start in den Samstag ziehen ab Mittag dichte Wolken vor allem in mittleren und hohen Schichten aus dem Westen auf. Es bleibt bis zum Abend weitgehend trocken. Kurz vor Sonnenuntergang sind noch kurze Auflockerungen möglich, bevor wieder dichte Wolken aufziehen und Regenschauer aufziehen. „Die Frühtemperaturen liegen in der Innenstadt bei etwa 2 bis 3 Grad, am Stadtrand ist es leicht frostig. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen bis zu 15 oder 16 Grad“, weiß die GeoSphere Austria.