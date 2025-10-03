Skip to content
/ ©Leser
Bild auf 5min.at zeigt Wien bei strahlendem Sonnenschein
In Wien verläuft der Samstag erst sonnig, dann regnerisch.
Wien
03/10/2025
bis zu 16 Grad

Von Sonne zu Regen: Das Wetter am Samstag in Wien

Die Wiener starten sonnig in den Tag. Schon ab Mittag ziehen allerdings dichte Wolken auf, die am Abend Regenschauer bringen können.

von Stella Sabitzer
1 Minute Lesezeit(86 Wörter)

Nach einem sonnigen Start in den Samstag ziehen ab Mittag dichte Wolken vor allem in mittleren und hohen Schichten aus dem Westen auf. Es bleibt bis zum Abend weitgehend trocken. Kurz vor Sonnenuntergang sind noch kurze Auflockerungen möglich, bevor wieder dichte Wolken aufziehen und Regenschauer aufziehen. „Die Frühtemperaturen liegen in der Innenstadt bei etwa 2 bis 3 Grad, am Stadtrand ist es leicht frostig. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen bis zu 15 oder 16 Grad“, weiß die GeoSphere Austria.

