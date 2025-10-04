Skip to content
/ ©Screenshot Google Street View
Bild auf 5min.at zeigt die A23.
Am Wochenende wird auf der A23 saniert. Es kommt zu Sperren.
A23
04/10/2025
Baustelle

Tangente gesperrt: Autofahrer müssen am Wochenende umplanen

Am Freitag haben die Sanierungsarbeiten begonnen und sollen spätestens bis Montagfrüh abgeschlossen werden. Bis dahin müssen sich Autofahrer auf einige Sperren einstellen.

von Stella Sabitzer
Auf der Wiener Südosttangente (A23) wird an diesem Wochenende wieder gearbeitet. Es werden nämlich Sanierungsarbeiten auf der Prater Hochstraße zwischen dem Knoten Prater und der Anschlussstelle Handelskai in Fahrtrichtung Kaisermühlen durchgeführt. Dementsprechend kommt es bis Montag, 6. Oktober, um 5 Uhr früh, zu Sperren auf der Strecke.

Sperren auf der A23 am Wochenende

  • Auffahrt Handelskai – A23 Richtung Norden

  • Abfahrt A23 – Handelskai

  • Bypassrampe Knoten Prater Richtung Norden

  • Einzelne Fahrspuren im Bereich Handelskai–Knoten Prater gesperrt, eine Spur bleibt offen

