Tangente gesperrt: Autofahrer müssen am Wochenende umplanen
Am Freitag haben die Sanierungsarbeiten begonnen und sollen spätestens bis Montagfrüh abgeschlossen werden. Bis dahin müssen sich Autofahrer auf einige Sperren einstellen.
Auf der Wiener Südosttangente (A23) wird an diesem Wochenende wieder gearbeitet. Es werden nämlich Sanierungsarbeiten auf der Prater Hochstraße zwischen dem Knoten Prater und der Anschlussstelle Handelskai in Fahrtrichtung Kaisermühlen durchgeführt. Dementsprechend kommt es bis Montag, 6. Oktober, um 5 Uhr früh, zu Sperren auf der Strecke.
Sperren auf der A23 am Wochenende
Auffahrt Handelskai – A23 Richtung Norden
Abfahrt A23 – Handelskai
Bypassrampe Knoten Prater Richtung Norden
Einzelne Fahrspuren im Bereich Handelskai–Knoten Prater gesperrt, eine Spur bleibt offen
