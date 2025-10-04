Tangente gesperrt: Autofahrer müssen am Wochenende umplanen

Am Freitag haben die Sanierungsarbeiten begonnen und sollen spätestens bis Montagfrüh abgeschlossen werden. Bis dahin müssen sich Autofahrer auf einige Sperren einstellen.

Am Wochenende wird auf der A23 saniert. Es kommt zu Sperren.

Auf der Wiener Südosttangente (A23) wird an diesem Wochenende wieder gearbeitet. Es werden nämlich Sanierungsarbeiten auf der Prater Hochstraße zwischen dem Knoten Prater und der Anschlussstelle Handelskai in Fahrtrichtung Kaisermühlen durchgeführt. Dementsprechend kommt es bis Montag, 6. Oktober, um 5 Uhr früh, zu Sperren auf der Strecke.