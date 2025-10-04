Toter Mann auf der Straße: Niederösterreicher fährt über „Hindernis“

In der Nacht auf Samstag, 4. Oktober 2025, war ein 68-jähriger Niederösterreicher auf einer Privatstraße unterwegs, als er plötzlich über etwas gefahren ist. Auf der Straße fand er dann einen leblosen Mann.

Der 68-Jährige war mit seinem Auto im Gemeindegebiet von Langschlag (Bezirk Zwettl, Niederösterreich) unterwegs. Laut eigenen Angaben sei er dann plötzlich über ein Hindernis gefahren, habe sein Fahrzeug gewendet und soll am Boden liegend einen leblosen Mann vorgefunden haben, berichtet nun die Polizei.

Autofahrer wird jetzt angezeigt

Sowohl der Leichnam des 70-jährigen Mannes als auch das Fahrzeug wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft nun sichergestellt. Der Autofahrer soll betrunken gewesen sein, ein Alkomattest sei jedenfalls positiv verlaufen, heißt es seitens der Beamten weiter. Der 68-Jährige werde nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft angezeigt.