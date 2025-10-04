Unbekannter marschiert in Tankstelle und raubt zwei Anwesende aus

In einer Wiener Tankstelle ist es Freitagabend zu einem Raubüberfall auf zwei Anwesende gekommen. Ein Mann hat die beiden mit einem Messer bedroht und ihnen Geld gestohlen.

In der Wiener Donaustadt soll Freitagabend, am 3. Oktober 2025 gegen 22.30 Uhr, ein derzeit noch unbekannter Mann eine Tankstelle betreten und mit einem Messer zwei Kunden bedroht haben, wie die Polizei berichtet. Der Tatverdächtige habe eine weiße Hose, einen weißen Kapuzenpullover, schwarz-weiße Schuhe, gelbe Handschuhe und eine schwarze Sonnenbrille getragen.

Auch Mitarbeiter war in Tankstelle

Er soll dabei von einem 17-Jährigen Bargeld geraubt haben, anschließend hat er einen 23-Jährigen ebenso bedroht. Diesen soll er zudem geschlagen, Bargeld an sich genommen haben und anschließend geflüchtet sein. Ein Mitarbeiter, der sich zum Zeitpunkt des Vorfalls ebenfalls in der Tankstelle befunden hatte, wurde weder bedroht noch verletzt. Eine Sofortfahndung verlief negativ, das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.