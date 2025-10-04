Prostitution in Wien: 570 Anzeigen, zehn Festnahmen, 190.000 Euro Strafen

In Kooperation mit dem Wiener Magistrat hat die Polizei dieses Jahr bereits hunderte Anzeigen wegen Verstößen gegen das Prostitutionsgesetz in der Bundeshauptstadt erstattet.

Wie die Polizei nun berichtet, hat man in Wien im Jahr 2025 bisher 68 Schwerpunktaktionen in Bezug auf Privatwohnungen durchgeführt, in denen illegale Prostitution betrieben wurde. Kontrollen hat man in insgesamt 200 Wohnungen durchgeführt, 570 Anzeigen wegen Verstößen gegen das Wiener Prostitutionsgesetz wurden erstattet. Zudem hat man vor Ort insgesamt Strafen in Höhe von 190.000 Euro verhängt.

Mehrzahl der Wohnungen nur kurzfristig angemietet

39 der Wohnungen wurden noch an Ort und Stelle polizeilich geschlossen und versiegelt, die jeweiligen Wohnungsvermieter bzw. Eigentümer wurden wegen des Überlassens einer Wohnung zur Prostitution angezeigt. Zehn Frauen wurden bei den Kontrollen zudem festgenommen – sie hatten sich illegal im Bundesgebiet aufgehalten. Die Mehrzahl der Wohnungen sei laut Polizeiangaben nur kurzfristig angemietet gewesen, es habe sich also um Kurzzeitapartments gehandelt.