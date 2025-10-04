Alko- und Drogenlenker rast durch Wien, sperrt sich dann im Auto ein

Erst ist ein 38-jähriger Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss durch Wien-Brigittenau gerast, dann hat er sich im Auto eingesperrt. Er wurde schließlich festgenommen, den Führerschein ist er auch erst einmal los.

Freitagabend, am 3. Oktober 2025 gegen 22.30 Uhr, wurde die Polizei in Wien-Brigittenau auf einen Kleintransporter aufmerksam, der mehrmals die Geschwindigkeitsbeschränkungen missachtete, kaum Abstand zu dem vor ihm fahrenden Fahrzeug hielt und andere Verkehrsteilnehmer zum abrupten Abbremsen nötigte. Wie die Beamten berichten, habe man ihn im Bereich der Oberen Donaustraße mittels sichtbarer Zeichen aufhalten wollen, der Fahrer beschleunigte jedoch sein Fahrzeug und fuhr weiter davon.

Höchstgeschwindigkeit teils um mehr als 50 km/h überschritten

Im Zuge der Verfolgungsjagd überschritt er die Höchstgeschwindigkeit um mehr als 50 km/h, in der Staudingergasse konnte er aber schließlich angehalten werden. Beim Fahrer handelte es sich um einen 38-jährigen Slowaken, der sein Fahrzeug nicht verlassen wollte und dieses sogar absperrte. Einem Beamten gelang es aber schließlich, die Tür über das offenstehende Fenster zu öffnen, was der 38-Jährige wiederum verhindern versuchte.

Polizei setzt Pfefferspray ein

Daher setzten die Polizisten Pfefferspray ein, was dem Slowaken aber egal zu sein schien. „Er schloss sich erneut im Fahrzeug ein“, so die Polizei weiter. Nach einiger Zeit öffnete er die Tür dann aber doch selber und wurde vorläufig festgenommen. Ein Alkotest zeigte bei ihm einen Wert von 1,02 Promille an, zudem habe man eine Beeinträchtigung durch Drogen festgestellt, wissen die Beamten. Dem 38-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Ein Polizist wurde leicht verletzt.