Gumpendorfer Gürtel: Mann (35) bedroht Entrümpler mit Säge

So hatten sich die beiden Entrümpler den Arbeitstag wohl nicht vorgestellt: Plötzlich wurden sie verbal attackiert und mit einem Schürhaken sowie einer Handsäge bedroht. Der Mann wurde festgenommen.

Freitagfrüh waren Polizisten auf Streifendienst unterwegs, als sie im Bereich des Gumpendorfer Gürtels (6. Bezirk) in Wien von zwei Männern vor einem Haus angesprochen wurden. Dabei handelte es sich um zwei Angestellte einer Entrümpelungsfirma: Ein 40-Jähriger und sein zwei Jahre jüngerer Kollege wurden beauftragt, in einem Mehrparteienhaus im Keller gelagerte Möbelstücke sowie verschiedenen Müll zu entfernen.

©LPD Wien Zwei Arbeiter in Wien wurden mit einem Schürhaken bedroht.

Mit Schürhaken und Säge bedroht

Als sie mit der Arbeit beginnen wollten, bemerkten sie einen Mann aus demselben Haus, der sie beobachtete. Kurz darauf soll er sie laut Polizei Wien verbal attackiert und anschließend mit einem Schürhaken sowie einer Handsäge bedroht haben. Der 35-jährige Serbe war so aufgebracht, dass er von den Beamten festgenommen werden musste. Im Keller konnten die Polizisten schließlich auch seine „Waffen“ sicherstellen. Der Mann wurde in eine Justizanstalt gebracht.