Probealarm in Wien: 180 Sirenen erfolgreich getestet

In ganz Österreich heulten am Samstag wieder die Sirenen, denn es fand der jährliche Zivilschutz-Probealarm statt. Dabei werden die Alarmsysteme auf ihre Funktionsfähigkeit getestet und die Bevölkerung dafür sensibilisiert. Mehr dazu hier: AT-Alert & Sirenen: Österreich zeigt, wie gut der Ernstfall klappt

180 Sirenen in Wien getestet

Auch in Wien wurde einiges getestet. Ganze 180 Sirenen wurden im Stadtgebiet ausgelöst und einem Routinecheck unterzogen. Das Ergebnis zeigt: Nur drei Sirenen funktionierten nicht, alle anderen waren einwandfrei. Getestet wurde vom Fachbereich der Stadt der technische Zustand sowie die Hörbarkeit der Sirenen. Auch der „AT-Alert“ wurde dieses Jahr erneut an die Handys verschickt.