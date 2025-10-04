Mann (54) rastet wegen geparktem Auto aus und feuert Schüsse ab

Ein Mann dürfte wegen eines geparkten Autos so verärgert gewesen sein, dass er den Lenker bedrohte und sogar ein paar Schüsse abgab. Die Cobra konnte den Mann allerdings kurze Zeit später festnehmen. Er wird angezeigt.

Ein parkendes Fahrzeug dürfte einem 54-jährigen Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt (Niederösterreich) am Freitag gegen 22.15 Uhr ein Dorn im Auge gewesen sein. Er soll laut der Polizei den 31-jährigen rumänischen Lenker im Gemeindegebiet von Wöllersdorf mit einer Faustfeuerwaffe bedroht haben. Aber das war noch nicht alles: Er ging sogar so weit, dass er in die Luft und in den Boden geschossen hat. Danach soll er sich in eine Liegenschaft zurückgezogen haben. Das Gebiet wurde sofort weiträumig abgesperrt. Die Cobra konnte den Mann anschließend auf dem Grundstück vorläufig festnehmen.

Waffen wurden abgenommen – Anzeige folgt

Wie die Polizei berichtet, besaß der 54-Jährige zwar eine Waffenbesitzkarte, aber die Faustfeuerwaffe war nicht registriert. Deshalb wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Seine gesamten Schusswaffen und die Waffenbesitzkarte ist er vorläufig erst mal los. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.