Wien fördert Schulen: 615 Euro pro Klasse für Lern- und Praxisprojekte

Schüler in Wien können wieder profitieren: Die Bildungschancen gehen in die nächste Runde. Mit dem Budget können Schulen spannende und praxisnahe Workshops für die Kinder anbieten.

Passend zum Weltlehrertag am Sonntag, dem 5. Oktober, wird auch das Projekt „Wiener Bildungschancen“ wieder fortgesetzt. Damit haben allgemeinbildende Pflichtschulen in Wien die Möglichkeit, externe Bildungsangebote zu nutzen. So sollen Schulen den Unterricht praxisnah, vielfältig und spannend ergänzen. „Es war mir ein großes Anliegen, dass die Wiener Bildungschancen auch in diesem Schuljahr fortgeführt werden. Die kostenlosen Workshops sind ein großer Gewinn für die Schüler*innen, weil sie spannende Einblicke in Natur, Technik oder Kultur eröffnen und gleichzeitig dort ansetzen, wo Schulen besonders gefordert sind – etwa bei Anti-Mobbing, Gewaltprävention, psychischer Gesundheit oder Demokratiebildung“ betont Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (NEOS).

Unterstützung für die Schulen wird gut angenommen

Die Angebote müssen dabei strenge Qualitätskriterien erfüllen. Es gibt verpflichtende Kinderschutzkonzepte, und pädagogische Standards müssen eingehalten werden. Zusätzlich werden alle Angebote mit verpflichtendem Feedback evaluiert. Das Projekt wird sehr gut angenommen: Seit Projektstart haben bereits 484.740 Schüler teilgenommen. Im vergangenen Schuljahr (2024/25) waren es 273.818 Schüler aus 12.405 Klassen. 475 von 480 Schulen nutzen das Angebot.

615 Euro pro Klasse für individuelle Projekte

Für das aktuelle Schuljahr stehen den Schulen nun 615 Euro pro Klasse zur Verfügung. Wie das Budget eingesetzt wird, bleibt den Schulen selbst überlassen. Dabei besteht die Möglichkeit, das Angebot für einzelne Klassen, klassenübergreifende Projekte und sogar schulweite Aktivitäten zu nutzen. „Schulen können flexibel wählen und passgenau auf die Bedürfnisse ihrer Kinder eingehen. Damit schaffen wir Erfahrungsräume, die im Unterricht allein nicht möglich wären“, hebt Vucko Schüchner, Geschäftsführer von WIENXTRA, hervor.

Kostenhürde für externe Angebote wird abgebaut

Der Kostenfaktor ist meistens eine Hürde, wenn es um externe Angebote für Schulklassen geht. Mit den Wiener Bildungschancen wird dieses Hindernis abgebaut. Knapp 4 Millionen Euro sind die Grundlage für die zusätzlichen Lernchancen.