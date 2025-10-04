Lange Nacht der Museen: 25 Jahre Kunst und Kultur in Wien

Die lange Nacht der Museen geht am Samstag zum 25. Mal über die Bühne. Bis 24 Uhr laden Museen in ganz Österreich Kunst- und Kulturinteressierte jeden Alters zu einem vielfältigen Programm ein. „Die ‚ORF-Lange Nacht der Museen‘ lädt seit 25 Jahren dazu ein, Kunst, Kultur und Geschichte auf ganz besondere Weise zu erleben. Sie verbindet Menschen, öffnet Türen zu neuen Orten und macht sichtbar, wie vielfältig und lebendig unsere Museumslandschaft ist“, betont ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann.

Vielfältige Museen und Kinderprogramme in ganz Wien

In jeder Landeshauptstadt gibt es einen zentralen „Treffpunkt Museum“ als Sammelplatz für Tickets, Booklets und Informationen zu Bus- und Fußrouten. In Wien befindet er sich am Maria-Theresien-Platz. Besonders Kinder werden wieder mit eigenen Programmen angesprochen. 290 Museen bieten kindgerechte Angebote, und der beliebte „Kinderpass“ belohnt ab dem dritten Besuch mit einem kleinen Geschenk. In Wien machen 131 Einrichtungen mit. Von Klassikern wie dem Kunsthistorischen und Naturhistorischen Museum oder der Albertina bis hin zu ungewöhnlichen Orten wie dem Museum der Nerdigkeit oder dem Kaiser-Franz-Joseph-Hutmuseum.