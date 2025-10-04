In Wien: Obdachlose Menschen und ihre Tiere finden hier Hilfe

Tiere sind oft die letzten Begleiter obdachloser Menschen. Doch was tun, wenn sie krank werden und das Geld fehlt? Dafür gibt es in Wien eine Lösung: die Neunerhaus Tierarztpraxis.

In Wien (Margareten, 5. Bezirk) befindet sich die neunerhaus Tierarztpraxis. Sie bietet ein österreichweit einzigartiges und dringend benötigtes Angebot. Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums und des Welttierschutztages besuchte der Wiener Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszkyn (SPÖ) die Einrichtung. „Wien ist eine tierfreundliche Stadt. Alle, die ein Haustier haben, wissen, wie wichtig es ist, dass es gesund ist. Dies möchten wir auch für obdach- und wohnungslose Menschen möglich machen, deshalb ist die neunerhaus Tierarztpraxis mit ihrer Arbeit so wichtig“, so der Stadtrat beim Besuch vor Ort.

7.000 Tiere ihn 15 Jahren kostenlos betreut

In den vergangenen 15 Jahren wurden in der Praxis 7.000 Tiere von obdach- und wohnungslosen Menschen kostenlos medizinisch betreut. Ein Team aus ehrenamtlichen Tierärzten und Assistenten kümmert sich liebevoll um das Wohlergehen der tierischen Begleiter. Es wird untersucht, gechipt, registriert und geimpft – an drei Tagen die Woche für Hunde, Katzen und Kleintiere.

Steigende Nachfrage: Immer mehr Tiere erhalten medizinische Hilfe

Und die Zahlen zeigen: Die Nachfrage steigt. Seit 2010 hat sich die Zahl der Behandlungen nahezu verzehnfacht. Allein letztes Jahr wurden über 400 Tiere medizinisch versorgt. Damit wird nicht nur den Tieren, sondern auch den Besitzern wesentlich geholfen. Tiergesundheit ist Menschengesundheit. Tiere sind oftmals die letzten Begleiter obdach- und wohnungsloser Menschen. Geht es den Vierbeinern gut, ist meist auch schon so einiges für ihre Besitzer*innen getan“, so Eva Wistrela-Lacek, Leitung der neunerhaus Tierarztpraxis.

Tiermedizinische Hilfe für Mensch und Tier

Seit der Gründung ist das tiermedizinische Angebot von Neunerhaus eine wichtige Anlaufstelle für Mensch und Tier. Neben dem Einsatz der ehrenamtlichen Tierärztinnen lebt es vor allem von der Unterstützung durch Spender und der Zusammenarbeit mit langjährigen Partnern wie der Stadt Wien.



