Cobra-Einsatz in Wien: Karlskirche evakuiert

Ein mysteriöses Ticken in einer Tasche hat am Samstag bei einer religiösen Veranstaltung in Wien für Aufsehen gesorgt. Die „Messe für das ungeborene Leben“ musste kurzzeitig unterbrochen werden, heißt es in mehreren Medienberichten. Ein Mann griff schließlich in den Rucksack und schaltete einen Wecker aus. Als nächstes: Eine blinkende Tasche sorgte für Aufregung. Die Karlskirche wurde evakuiert, so weiter in den Medien. Nach der Evakuierung und Untersuchung durch die Cobra konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Die Ermittler prüfen nun, ob ein Zusammenhang mit der umstrittenen „Marsch fürs Leben“-Demo besteht.