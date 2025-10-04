/ ©www.austria.wien
Später Elfmeter bringt Linz den Sieg in Wien
Austria Wien muss am 9. Spieltag der Bundesliga eine bittere Heimniederlage hinnehmen. Ein Elfmeter von Weissman entscheidet das Spiel zugunsten von Blau-Weiß Linz.
Der FK Austria Wien verliert vor heimischem Publikum mit 0:1 gegen Blau-Weiß Linz. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte fiel die Entscheidung spät: In der 79. Minute traf S. Weissman per Elfmeter zum 1:0 für die Gäste. Es war bereits der dritte Saisontreffer vom Linzer Weissman.
