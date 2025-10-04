Skip to content
/ ©www.austria.wien
Bild auf 5min.at zeigt Fußballer.
Für Blau-Weiß Linz ist der Auswärtssieg ein toller Erfolg.
Wien
04/10/2025
Fußball

Später Elfmeter bringt Linz den Sieg in Wien

Austria Wien muss am 9. Spieltag der Bundesliga eine bittere Heimniederlage hinnehmen. Ein Elfmeter von Weissman entscheidet das Spiel zugunsten von Blau-Weiß Linz.

von Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(55 Wörter)

Der FK Austria Wien verliert vor heimischem Publikum mit 0:1 gegen Blau-Weiß Linz. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte fiel die Entscheidung spät: In der 79. Minute traf S. Weissman per Elfmeter zum 1:0 für die Gäste. Es war bereits der dritte Saisontreffer vom Linzer Weissman.

