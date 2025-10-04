Später Elfmeter bringt Linz den Sieg in Wien

Austria Wien muss am 9. Spieltag der Bundesliga eine bittere Heimniederlage hinnehmen. Ein Elfmeter von Weissman entscheidet das Spiel zugunsten von Blau-Weiß Linz.

Der FK Austria Wien verliert vor heimischem Publikum mit 0:1 gegen Blau-Weiß Linz. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte fiel die Entscheidung spät: In der 79. Minute traf S. Weissman per Elfmeter zum 1:0 für die Gäste. Es war bereits der dritte Saisontreffer vom Linzer Weissman.