Herbstwetter in Wien: Zuerst Regen, dann Sonne

Ein typischer Herbsttag in Wien: Zunächst dominieren Wolken und vereinzelt fallen ein paar Regentropfen, doch am Nachmittag lässt sich laut GeoSphere Austria auch die Sonne wieder blicken.

Der Sonntag beginnt in Wien noch grau und nass. Laut GeoSphere Austria „überwiegen bis zum frühen Nachmittag noch die Wolken und auch ein paar Regentropfen sind möglich“. Im Laufe des Tages bessert sich das Wetter jedoch: „Später lockert es aber auf und es stellt sich zeitweise sonniges Wetter ein.“ Der Wind weht mäßig, „in exponierten Lagen auch lebhaft aus West“. Die Temperaturen bewegen sich am Morgen um die 10 Grad, im Tagesverlauf werden bis zu 14 Grad erreicht.