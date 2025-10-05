50.000 Euro für Hinweise zu seit Jahren vermisster Jennifer

Unter „bedenklichen Umständen“, wie die Polizei berichtet, soll die damals 21-Jährige am 21. Jänner 2018 die Wohnung, die sie mit ihrem Ex-Freund bewohnte, verlassen haben. Dem ganzen war ein Streit vorausgegangen. Seither laufen auch die Ermittlungen der Kriminalpolizei, die aufgrund der Umstände und bisherigen Erhebungen von einem Gewaltdelikt ausgeht.

Wisst ihr, wo Jennifer sein bzw. was ihr passiert sein könnte?

Nun soll die Veröffentlichung des Fotos der seit 2018 abgängigen Frau zu neuen Hinweisen führen. Die Polizei bittet darum, sachdienliche Hinweise (auch anonym), die Angaben zu einem Tathergang bzw. zu Personen, die im Zusammenhang mit dem Verschwinden der jungen Frau stehen, zum derzeitigen Aufenthaltsort oder zu Orten, an denen sie gesehen wurde, machen können sich unter der Nummer 01 31310 33800 bzw. 01 31310 33801 an die Polizei zu wenden. Die Familie der Vermissten hat zudem für Hinweise, die zur Klärung des Falles führen, 50.000 Euro ausgelobt. Jennifer Scharinger ist knapp 1,75 Meter groß, schlank, hatte damals braune, mittellange Haare, so die Polizei abschließend.