Beziehungsstreit: Fall nimmt Wende, Wiener (27) festgenommen

Der Fall rund um einen Beziehungsstreit in Wien hat in den vergangenen Tagen eine große Wendung genommen. Mittlerweile ist der 27-jährige Mann der schwer verletzten Frau festgenommen worden.

Kurz vor Mitternacht ist die Polizei am 25. September 2025 zu einer Wohnung nach Wien-Meidling gerufen worden. Dort war es zu einem Streit zwischen einer 24-jährigen Frau und ihrem 27-jährigem Mann gekommen. Als die Beamten eintrafen, fanden sie die Frau mit einer blutenden Wunde im Halsbereich vor, diese dürfte durch ein Messer entstanden sein, heißt es in einer Aussendung.

24-Jährige immer noch im Krankenhaus

Laut ersten Erhebungen sind die Ermittler vor Ort noch von einem Suizidversuch ausgegangen, die Frau wurde derweil schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Im Zuge weiterer Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen den 27-jährigen Lebensgefährten aber immer mehr, bis der Österreicher schließlich am 4. Oktober 2025 festgenommen wurde. Der Mann verweigert bisher die Aussage und wurde in die Justizanstalt gebracht. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungs- sowie ein Waffenverbot ausgesprochen. Die 24-Jährige liegt noch stationär im Krankenhaus.