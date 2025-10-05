Skip to content
Wien / 10. Bezirk
05/10/2025
Festnahme

42-Jähriger auf frischer Tat beim Drogenhandel ertappt

Weil er beim Drogenhandel erwischt wurde, wurde ein 42-jähriger Mann in Wien-Favoriten festgenommen.

In Wien-Favoriten wurde ein 42-jähriger Nigerianer Samstagabend, am 4. Oktober 2025 gegen 18.15 Uhr, im Bereich der Streudelgasse festgenommen. Er wurde von den Beamten beim Drogenhandel auf frischer Tat ertappt, heißt es in einer Aussendung. In seiner Wohnung konnten daraufhin noch Bargeldbestände im vierstelligen Bereich sichergestellt werden. Der Mann befindet sich aktuell noch in polizeilicher Anhaltung.

