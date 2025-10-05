42-Jähriger auf frischer Tat beim Drogenhandel ertappt

In Wien-Favoriten wurde ein 42-jähriger Nigerianer Samstagabend, am 4. Oktober 2025 gegen 18.15 Uhr, im Bereich der Streudelgasse festgenommen. Er wurde von den Beamten beim Drogenhandel auf frischer Tat ertappt, heißt es in einer Aussendung. In seiner Wohnung konnten daraufhin noch Bargeldbestände im vierstelligen Bereich sichergestellt werden. Der Mann befindet sich aktuell noch in polizeilicher Anhaltung.