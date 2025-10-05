30-Jähriger schreit in Richtung einer Frau, bedroht zwei Männer

Ein 30-jähriger Slowake wurde Samstagabend von der Polizei festgenommen, nachdem er in Richtung einer Frau geschrien und gestikuliert und anschließend zwei Männer mit dem Umbringen bedroht hat.

Im Bereich des Wiener Hauptbahnhofs soll ein 30-jähriger Slowake Samstagabend, 4. Oktober 2025 gegen 22.15 Uhr, laut in Richtung einer Frau geschrien und gestikuliert haben. Als zwei Männer (20 und 22 Jahre alt) ihn darauf ansprachen, soll er die beiden mit dem Umbringen bedroht haben. Die Beamten nahmen den 30-Jährigen, gegen den eine aufrechte Festnahmeanordnung nach dem Fremdenrecht bestand, fest.