Streit eskaliert: Ehefrau gerät zwischen die Fronten

Ein Streit in einer Wohnung in Wien-Währing eskalierte Samstagabend. Dabei wurde eine 54-jährige Frau verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden, eine weitere Frau wurde mittlerweile festgenommen.

In einer Wohnung im 18. Wiener Bezirk soll es laut Polizeiinformationen Samstagabend, am 4. Oktober 2025 gegen 20 Uhr, zu einer „Meinungsverschiedenheit“ zwischen dem 65-jährigen Mieter dort und einer ehemaligen Arbeitskollegin von ihm gekommen sein. Die Meinungsverschiedenheit wurde jedenfalls schnell zum Streit und eskalierte schließlich komplett, als die Frau ein Messer genommen haben soll und den Mann attackierte.

Tatverdächtige in polizeilicher Anhaltung

Daraufhin dürfte sich aber die 54-jährige Ehefrau eingemischt haben und wurde dabei verletzt. Als die Beamten eintrafen, waren nur noch die beiden Eheleute in der Wohnung, in der Küche wurde das betreffende Messer gefunden und sichergestellt, die 54-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Anfangs war die Identität der vermeintlich Tatverdächtigen noch nicht eindeutig klar, den Polizisten gelang es aber, im Zuge weiterer Erhebungen eine 56-jährige Serbin auszuforschen, die später an ihrer Wohnadresse festgenommen wurde. Sie befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung, heißt es in einer Aussendung abschließend.