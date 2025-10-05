„Ich habe die Wahrheit gesagt. Immer“ – Missbrauchsfall belastet Mädchen

Gerade mal 12 Jahre alt war sie, als sie die Hölle auf Erden durchlebte. Mehrere Jugendliche sollen sie missbraucht haben. Dann das Urteil: Freispruch für die jungen Männer. Jetzt erzählt sie, wie es ihr geht.

Ein Fall, der einem das Blut in den Adern gefrieren lässt: Eine damals 12-Jährige wurde in Wien-Favoriten offenbar Opfer von Missbrauch. Mehrere Jugendliche sollen sie mehrmals zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Den Horror soll das junge Mädchen über Monate hinweg in einem Hotelzimmer, in Stiegenhäusern, in einem Hobbyraum und in der Wohnung eines der damals Angeklagten durchlebt haben. Der Fall wurde vor Gericht verhandelt und endete mit einem Freispruch für die jungen Männer. Mehr dazu hier: Prozess um Missbrauch an 12-Jähriger: Freisprüche für alle Angeklagten

Nach Prozess um Missbrauch: Mädchen packt aus

Jetzt erzählte die inzwischen 15-Jährige in einem Interview mit der „Kronen Zeitung“, wie es ihr nach diesem Urteil geht: „Ich versuche, nicht an die grauslichen Dinge, die mit mir passiert sind, zu denken“, sagte die Jugendliche. Ihre Therapeutin empfahl ihr, die Erlebnisse besser zu verdrängen, anstatt sich ständig damit auseinanderzusetzen.

Jugendliche war „in einem katastrophalen Zustand“

Im Prozess wurde ihr unter anderem vorgeworfen, dass sie bei der Befragung durch die Polizei die Situation weniger dramatisch dargestellt habe als vor Gericht. „Bei ihren Gesprächen mit der Kripo war meine Tochter in einem katastrophalen Zustand, sie schaffte es kaum, über ihre Tragödie zu reden. Monate später, also längst nach Beginn ihrer Therapie, war ihr das freilich eher möglich“, erklärte die Mutter im Interview. „Ich habe die Wahrheit gesagt. Immer“, betonte das Mädchen.

Nach Missbrauchsvorwürfen: Mutter hatte große Angst um ihre Tochter

Die 15-Jährige musste nach allem, was passiert ist, die Schule wechseln. Die Familie hat sogar beschlossen, umzuziehen, um ihre Tochter vor den mutmaßlichen Tätern zu schützen. Ihre Mutter hatte große Angst, dass diese sich an ihrer Tochter rächen oder sie vielleicht sogar töten könnten. „Ich bin froh, dass wir übersiedelt sind“, erzählt die Jugendliche. In ihrem neuen Umfeld würde sie sich wieder sicher fühlen. Über ihre Vergangenheit würde niemand Bescheid wissen, und das werde sich vermutlich auch nicht ändern, denn sie habe nicht vor, etwas zu erzählen.

Alltag nach Prozess um Missbrauch in Wien

Laut ihrer Mutter meistert sie ihr Schicksal so gut, wie es in einer solchen Situation nur möglich ist. Die Schülerin schreibt wieder gute Noten und konnte ihre verschriebenen Psychopharmaka bereits wieder absetzen. Sie hat Strategien entwickelt, um die Bilder aus dem Kopf zu bekommen. Abends schaut sie zum Beispiel lustige Filme, um besser schlafen zu können. Trotzdem belastet das Urteil ihre Tochter stark und machte sie „irre traurig – und zuerst auch ziemlich zornig“.

Jugendliche möchte „alles vergessen und glücklich sein“

Ihr größter Wunsch sei es, alles zu vergessen und wieder glücklich zu sein. Doch das scheint leichter gesagt als getan. Wie aus dem Interview hervorgeht, wird sie immer noch von Flashbacks geplagt, die sie ohne Vorwarnung einholen. „Mit einem Mal spüre ich Hände auf mir, und ich habe Schmerzen. Fast genauso wie damals“, beschrieb sie.

Weitere Zwölfjährige in Wien missbraucht?

Die Jugendliche dürfte dabei nicht die einzige sein, die das durchmachen musste. Denn die Wiener Staatsanwaltschaft bestätigte kürzlich, dass neue Ermittlungen im Missbrauchsfall aufgenommen wurden. Betroffen sind mehrere der freigesprochenen Jugendlichen. Hier kannst du mehr erfahren: Nach Freisprüchen: Weitere Zwölfjährige missbraucht?