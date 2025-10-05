Red Bull Salzburg schlägt Rapid Wien 2:1

Am Sonntagabend stieg das Topspiel der 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga: Der FC Red Bull Salzburg empfing den SK Rapid Wien. Gespielt wurde in Salzburg. Die Salzburger Mannschaft lag vor dem Spiel hinter Rapid auf Platz 4. Damit ging es für die Bullen bei dem Spiel nicht nur um den Sieg, sondern auch darum, den Rückstand auf den Tabellendritten Rapid aufzuholen.

Spannende erste Halbzeit endet 1:1

Rapid hatte die erste Halbzeit über das Spiel im Griff und erspielte sich mehrere gute Chancen. Salzburg hingegen kam lange kaum vor das Tor. Doch bei der ersten richtigen Gelegenheit erzielten die Bullen das 1:0: Diabate traf in der 38. Minute. Rapid drängte daraufhin auf den Ausgleich und wurde kurz vor der Pause belohnt: Radulovic traf zum 1:1. So ging es mit einem verdienten Unentschieden in die Halbzeit.

Rapid vergibt Chancen – Salzburg sichert sich den Sieg

Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Spiel spannend, diesmal hatten die Salzburger die Oberhand. Rapid drängte zunächst weiter auf den Ausgleich und kam zu mehreren Chancen, doch Torwart Schlager hielt sein Team mehrfach stark im Spiel. In der 57. Minute gingen die Bullen wieder in Führung: Nach einem Abpraller traf Kitano zum 2:1. Rapid hatte noch die Chance auf einen Elfmeter in der 79. Minute, den Seidl jedoch vergab. Trotz mehrerer Wechsel und einer Nachspielzeit gelang es Rapid nicht, den Ausgleich zu erzielen.