/ ©pexels.com
Bild auf 5min.at zeigt das Belvedere in Wien. Das Wetter ist eher trüb.
Der Montag verläuft in Wien regnerisch.
Wien
05/10/2025
Prognose

Wien am Montag: Regen am Vormittag, Sonne am Nachmittag

In der Früh heißt es für die Wiener noch: Regenschirm einpacken. Am Nachmittag soll dann der Regen allmählich nachlassen und die Sonne etwas hervorkommen. Die Temperaturen erreichen rund 13 Grad.

von Stella Sabitzer
1 Minute Lesezeit(56 Wörter)

Der Montag startet in Wien noch mit dichten Wolken und immer wieder Regen. „Am Nachmittag nimmt die Schauertätigkeit ab und es kommt etwas die Sonne hervor“, weiß die GeoSphere Austria. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Nordwest. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag rund 13 Grad.

