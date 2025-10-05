Wien am Montag: Regen am Vormittag, Sonne am Nachmittag

In der Früh heißt es für die Wiener noch: Regenschirm einpacken. Am Nachmittag soll dann der Regen allmählich nachlassen und die Sonne etwas hervorkommen. Die Temperaturen erreichen rund 13 Grad.

Der Montag startet in Wien noch mit dichten Wolken und immer wieder Regen. „Am Nachmittag nimmt die Schauertätigkeit ab und es kommt etwas die Sonne hervor“, weiß die GeoSphere Austria. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Nordwest. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag rund 13 Grad.