Simone Lugner: „Kein Mann darf die Hand auf meiner Kassa haben“

"Finanziell unabhängig": Das ist Simone Lugners Motto. Beim Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe „Ladies first“ in Wien sprach sie offen über ihre Geldgewohnheiten und warum Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen sollen.

Nie wieder finanziell abhängig vom Partner: Das war die Botschaft des Abends: In der Sky-Lounge der Wiener Finanzberatung Valued ASSET startete die neue Eventreihe „Ladies first. Vermögen. Vorsorge. Verantwortung.“ Über 50 Frauen folgten der Einladung von Geschäftsführer Werner Holzhauser und Event-Lady Henrieta Zanoni, um praxisnahe Tipps von Finanzexpertin Marietta Babos zu erhalten. Für besondere Aufmerksamkeit sorgte Simone Lugner, die kein Blatt vor den Mund nahm: „Ich möchte nie in einer Partnerschaft finanziell abhängig sein oder erleben, dass jemand die Hand auf meiner Kassa hat.“

Jede dritte alleinstehende Frau lebt nahe der Armutsgrenze

Die Witwe von Richard Lugner erklärte, dass sie schon früh begonnen habe, sich mit Aktien zu beschäftigen und ihr Finanzleben selbst zu steuern. „Ich sehe Investments langfristig und spare fleißig“, so Lugner. Marietta Babos erinnerte in ihrem Vortrag daran, dass laut Statistik Austria jede dritte alleinstehende Frau in Österreich im Alter nahe der Armutsgrenze lebt. Sie rief dazu auf, dass Frauen spezifisch vorsorgen und sich aktiv mit Geldthemen auseinandersetzen. Neben Simone Lugner waren unter anderem auch Miss-Earth-Organisatorin Melanie Gassner, Schauspielerin Enya Rock und Saxolady Daniela Krammer unter den Gästen.