Traumhaus wird zum Albtraum: Wiener Familie weiß nicht mehr weiter

Was als Lebenstraum begann, endete für Selina und Marco Messner in einer Katastrophe: Ihr neues Eigenheim im 16. Wiener Gemeindebezirk ist seit Monaten eine Baustelle voller Mängel und das Haus steht mittlerweile still.

Die beiden wollten sich 2023 ihren Traum vom eigenen Ziegelhaus im Kleingartenverein erfüllen. Doch schon kurz nach Baubeginn häuften sich die Probleme: Fenster wurden unsachgemäß eingebaut, Wandlöcher einfach mit Styropor gestopft. Als die ausführende Firma den Fehler bemerkte, reagierte sie, allerdings auf ihre eigene Weise: Die neuen Fenster wurden kurzerhand ins Haus gestellt, ohne Absprache. Seither herrscht Stillstand.

Kann das Haus gerettet werden?

Um den Rohbau zumindest notdürftig zu schützen, griff Marco selbst zum Werkzeug: Er flämmte das Dach eigenhändig, um Schlimmeres zu verhindern. Doch der Frust und die Verzweiflung wachsen und die Familie weiß nicht mehr weiter. Nun ruht ihre letzte Hoffnung auf EU-Bausachverständigem Günther Nussbaum, der in der neuen Staffel von „Pfusch am Bau“ erneut gravierende Baumängel aufdeckt. In der vierten Folge der 21. Staffel nimmt er sich den Fall der Messners an und prüft, ob das Projekt überhaupt noch zu retten ist.