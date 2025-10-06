Laufend Gutes tun: Wiener Tierschutzlauf bricht Besucherrekord

Der 14. Wiener Tierschutzlauf im Prater war ein voller Erfolg: Über 5.000 Besucher kamen, um laufend Gutes zu tun. Der gesamte Erlös des Events fließt in Tierschutzprojekte der Veranstalter.

Der 14. Wiener Tierschutzlauf im Prater war ein voller Erfolg: Bei idealem Laufwetter zog das Event gestern über 5.000 Besucher an und stellte damit einen neuen Rekord auf. Unter dem Motto „Laufend Gutes tun“ kamen Menschen jeden Alters zusammen, um gemeinsam ein Zeichen für den Tierschutz zu setzen.

1.500 Läufer gingen an den Start

Organisiert wurde die Veranstaltung von Tierschutz Austria, der Veganen Gesellschaft und dem Sportverein Team VEGAN.AT. Insgesamt gingen rund 1.500 Läufer an den Start: Vom Knirpslauf für die Jüngsten bis hin zu den Hauptläufen über fünf und zehn Kilometer sowie dem Nordic-Walking-Bewerb. Die schnellsten Zeiten: 16:16 Minuten über fünf Kilometer und 34:05 Minuten über zehn. Mit dabei war auch Österreichs Spitzenläuferin Julia Mayer, die mit 34:17 Minuten als schnellste Frau über die 10-Kilometer-Distanz ins Ziel kam. Der gesamte Erlös des Events fließt in Tierschutzprojekte der Veranstalter.