16-Jähriger stiehlt Opas Auto und beschädigt vier Fahrzeuge

Ein 16-Jähriger (Stbg.: Österreich) soll in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Wien-Simmering die Fahrzeugschlüssel seines Großvaters an sich genommen haben, in das in einer Parkgarage abgestellte Fahrzeug gestiegen und in Richtung Wien-Donaustadt gefahren sein. Auf seiner Fahrt soll er noch zwei Freundinnen (15 und 17 Jahre alt) abgeholt haben.

Insgesamt vier Autos beschädigt

In der Siebenbürgerstraße wollte der Jugendliche das Fahrzeug leicht beschleunigen, touchierte dabei drei parkende Fahrzeuge und kam dadurch zum Stillstand. Das Fahrzeug des Großvaters besitzt keine gültige Begutachtungsplakette sowie keine Kennzeichen. An allen vier Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Teenager wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in häusliche Pflege entlassen. Die zwei Beifahrerinnen wurden nicht verletzt. Der 16-jährige Lenker wurde mehrfach angezeigt.