Schwerpunktkontrolle in Wien: Zahlreiche Anzeigen und Verstöße

Am vergangenen Wochenende führte das Stadtpolizeikommando Döbling gemeinsam mit Beamten mehrerer Wiener Stadtpolizeikommanden einen umfangreichen verkehrspolizeilichen Schwerpunkt durch.

In Wien fanden am vergangenen Wochenende Schwerpunktkontrollen statt.

Unterstützt wurde die Aktion von der Landesverkehrsabteilung Wien, die unter anderem Lärmmessungen bei Fahrzeugen vornahm. Im Fokus standen Geschwindigkeitsübertretungen sowie Verstöße nach dem Kraftfahrgesetz.

Die Bilanz der Kontrollen: 135 Alkovortests

14 Anzeigen nach dem Kraftfahrgesetz (technische Umbauten an Fahrzeugen, die nicht für den Straßenverkehr zugelassen sind)

2 Lenker ohne gültige Lenkberechtigung

32 Anzeigen im Verkehrsbereich (darunter Missachten des Rotlichts, Handy am Steuer, Geschwindigkeitsüberschreitungen)

33 Organmandate wegen Verkehrsübertretungen

Beitrag zur Verkehrssicherheit

Die Polizei zieht ein positives Fazit: Durch das konsequente Einschreiten der eingesetzten Beamten konnte ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung der Verkehrssicherheit in Wien geleistet werden.