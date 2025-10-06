Skip to content
/ ©BMI / Gerd Pachauer
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Polizist, der bei einem Auto steht und einen Führerschein anschaut.
In Wien fanden am vergangenen Wochenende Schwerpunktkontrollen statt.
Wien/Döbling
06/10/2025
Am Wochenende

Schwerpunktkontrolle in Wien: Zahlreiche Anzeigen und Verstöße

Am vergangenen Wochenende führte das Stadtpolizeikommando Döbling gemeinsam mit Beamten mehrerer Wiener Stadtpolizeikommanden einen umfangreichen verkehrspolizeilichen Schwerpunkt durch.

von Julia Strammer
1 Minute Lesezeit(64 Wörter)

Unterstützt wurde die Aktion von der Landesverkehrsabteilung Wien, die unter anderem Lärmmessungen bei Fahrzeugen vornahm. Im Fokus standen Geschwindigkeitsübertretungen sowie Verstöße nach dem Kraftfahrgesetz.

Die Bilanz der Kontrollen:

  • 135 Alkovortests

  • 14 Anzeigen nach dem Kraftfahrgesetz (technische Umbauten an Fahrzeugen, die nicht für den Straßenverkehr zugelassen sind)

  • 2 Lenker ohne gültige Lenkberechtigung

  • 32 Anzeigen im Verkehrsbereich (darunter Missachten des Rotlichts, Handy am Steuer, Geschwindigkeitsüberschreitungen)

  • 33 Organmandate wegen Verkehrsübertretungen

Beitrag zur Verkehrssicherheit

Die Polizei zieht ein positives Fazit: Durch das konsequente Einschreiten der eingesetzten Beamten konnte ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung der Verkehrssicherheit in Wien geleistet werden.

