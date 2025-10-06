Schwerpunktkontrolle in Wien: Zahlreiche Anzeigen und Verstöße
Am vergangenen Wochenende führte das Stadtpolizeikommando Döbling gemeinsam mit Beamten mehrerer Wiener Stadtpolizeikommanden einen umfangreichen verkehrspolizeilichen Schwerpunkt durch.
Unterstützt wurde die Aktion von der Landesverkehrsabteilung Wien, die unter anderem Lärmmessungen bei Fahrzeugen vornahm. Im Fokus standen Geschwindigkeitsübertretungen sowie Verstöße nach dem Kraftfahrgesetz.
Die Bilanz der Kontrollen:
135 Alkovortests
14 Anzeigen nach dem Kraftfahrgesetz (technische Umbauten an Fahrzeugen, die nicht für den Straßenverkehr zugelassen sind)
2 Lenker ohne gültige Lenkberechtigung
32 Anzeigen im Verkehrsbereich (darunter Missachten des Rotlichts, Handy am Steuer, Geschwindigkeitsüberschreitungen)
33 Organmandate wegen Verkehrsübertretungen
Beitrag zur Verkehrssicherheit
Die Polizei zieht ein positives Fazit: Durch das konsequente Einschreiten der eingesetzten Beamten konnte ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung der Verkehrssicherheit in Wien geleistet werden.