Messer-Raub in Wien-Penzing: Burschen (13, 14) festgenommen

Zwei Burschen im Alter von 13 und 14 Jahren sollen am Sonntagabend einen Gleichaltrigen mit einem Messer bedroht und seinen E-Scooter geraubt haben. Einer der Verdächtigen wurde festgenommen.

Ein 13-Jähriger aus Wien und ein 14-jähriger Bursche mit slowakischer Staatsangehörigkeit stehen im Verdacht, am Sonntagabend, dem 5. Oktober, in Wien-Penzing einen schweren Raub begangen zu haben. Gegen 17.45 Uhr sollen die Jugendlichen einem gleichaltrigen Buben den E-Scooter weggenommen haben. Laut Polizei soll der 14-Jährige dabei ein Messer gezückt und das Opfer bedroht haben. Danach flüchteten die beiden mit dem Scooter.

Wiedersehen in der Fenzlgasse

Lange konnten sich die mutmaßlichen Täter nicht freuen: Das Opfer und seine Freunde entdeckten die beiden Jugendlichen wenig später im Bereich der Fenzlgasse erneut. Der 13-Jährige wollte sein Eigentum zurückholen und sprach die Verdächtigen an. Doch anstatt einer Entschuldigung kam es laut Polizei „erneut zu einer Bedrohung mit dem Messer“. Wieder ergriffen die beiden Jugendlichen die Flucht.

Rasche Festnahme durch Polizei

Die alarmierten Polizisten der Landespolizeidirektion Wien nahmen kurz darauf die Ermittlungen auf – mit Erfolg. In einer nahegelegenen Wohngemeinschaft konnten die Beamten beide Verdächtigen antreffen. „Der 14-Jährige wurde vorläufig festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht“, so die Landespolizeidirektion Wien. Der 13-Jährige wurde angezeigt. Bei der Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte sowohl das Messer als auch den geraubten E-Scooter sicher. Damit konnte das Diebesgut dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.