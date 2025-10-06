333 Alkotests und 24 Führerscheinabnahmen bei Kontrollen in Wien

Von 3. bis 5. Oktober führten Polizisten in Wien-Landstraße groß angelegte Verkehrskontrollen durch. Dabei standen Alkohol- und Suchtmittelbeeinträchtigungen im Fokus.

Die Landesverkehrsabteilung Wien führte von 3. bis 5. Oktober 2025 unter Beiziehung von Beamten der Stadtpolizeikommanden Landstraße, Favoriten und Simmering Verkehrskontrollen durch. Unterstützt wurden die Polizisten von einem Amtsarzt sowie einem Schnellrichter. Das Hauptaugenmerk lag auf Fahrzeuglenkern, die möglicherweise durch Suchtmittel oder Alkohol beeinträchtigt waren. „Durch das äußerst engagierte Einschreiten der Beamten konnte ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung der Verkehrssicherheit geleistet werden“, so die Polizei in ihrer Bilanz.

Bilanz der Polizei

Im Zuge der Kontrollen kam es zu 24 vorläufigen Führerscheinabnahmen aufgrund von Suchtmittelbeeinträchtigungen. Außerdem wurden 31 Personen zum Amtsarzt vorgeführt, um die Fahrtauglichkeit klinisch untersuchen zu lassen.

Über 300 Alkovortests

Die Polizei führte 333 Alkovortests durch. Es wurden 34 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen erstattet und 99 Organmandate ausgestellt. Diese betrafen unter anderem das Missachten des Rotlichts, das Hantieren mit dem Mobiltelefon, Gurtpflichtverletzungen sowie Geschwindigkeitsübertretungen.

Kennzeichenabnahmen und Anzeigen

In vier Fällen kam es zu Kennzeichenabnahmen aufgrund von Gefahr in Verzug. Fünf Fahrzeuglenker verweigerten die Vorführung zum Amtsarzt, wofür ebenfalls Anzeigen erfolgten. Zusätzlich wurden fünf Suchtmittel sichergestellt und acht Lenker ohne gültige Lenkberechtigung festgestellt. Insgesamt wurden 1.000 Euro an Sicherheitsleistungen eingehoben.