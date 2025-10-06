Auto gestohlen und danach angezündet: Polizei fasst drei Jugendliche

In Wien-Floridsdorf kam es Sonntagabend, dem 5. Oktober, zu einem Fahrzeugbrand. Drei Jugendliche sollen das Auto zuvor gestohlen und anschließend in Brand gesetzt haben, sie wurden alle verhaftet.

Kurz nach Mitternacht wurde ein brennendes Auto gemeldet, wie sich später herausstellte, hatten drei Jugendliche ihre Finger im Spiel.

Kurz vor Mitternacht schrillten in Wien-Floridsdorf die Alarmglocken: Gegen 23.45 Uhr wurde ein brennendes Auto in der Dunantgasse gemeldet. Die Feuerwehr rückte sofort aus und konnte die Flammen rasch löschen. Doch schnell stellte sich heraus, der Brand war kein Zufall. Zeugen berichteten der Polizei, sie hätten kurz vor dem Feuer mehrere Jugendliche in der Nähe des Wagens gesehen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, flohen die Verdächtigen in Richtung Hans-Smital-Park.

Polizei startet Sofortfahndung

Binnen Minuten startete eine groß angelegte Fahndung. Beamte der Polizei Floridsdorf und der Diensthundeeinheit verfolgten die Spur der Jugendlichen bis zu einem Mehrparteienhaus in der Prager Straße. Dort entdeckten sie drei Personen, die auf die Beschreibung der Zeugen passten, und stellten sie im Keller des Gebäudes.Bei den Verdächtigen handelt es sich um zwei 16-jährige Burschen und einen 15-Jährigen. Alle drei wurden noch in der Nacht festgenommen.

Gestohlen in der Landstraße, gefunden in Floridsdorf

Die weiteren Ermittlungen ergaben: Das ausgebrannte Fahrzeug war kurz zuvor im Bezirk Landstraße gestohlen worden. Ob die Jugendlichen den Brand selbst gelegt haben, ist derzeit Gegenstand der Untersuchungen. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost, hat die Ermittlungen übernommen. Die drei Festgenommenen befinden sich in polizeilicher Anhaltung. Es gilt die Unschuldsvermutung.