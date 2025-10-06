Wien zwischen Sonne und Schauern – Herbst zeigt sich launisch

In Wien bleibt es herbstlich wechselhaft: Dichte Wolken ziehen immer wieder über die Stadt, und auch kurze Regenschauer sind möglich.

Zumindest zeitweise scheint die Sonne, es ziehen aber noch einige dichte Wolken über die Stadt. Auch kurze Regenschauer sind noch möglich, wobei die Schauerneigung nachmittags schon deutlich abnimmt. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Nordwest. Tageshöchsttemperaturen um 16 Grad.