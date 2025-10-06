Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt Wien bei Tag.
Sonne und Wolken wechseln sich ab
Wien
06/10/2025
Wetter

Wien zwischen Sonne und Schauern – Herbst zeigt sich launisch

In Wien bleibt es herbstlich wechselhaft: Dichte Wolken ziehen immer wieder über die Stadt, und auch kurze Regenschauer sind möglich.

von Stefan Putz
1 Minute Lesezeit(51 Wörter)

Zumindest zeitweise scheint die Sonne, es ziehen aber noch einige dichte Wolken über die Stadt. Auch kurze Regenschauer sind noch möglich, wobei die Schauerneigung nachmittags schon deutlich abnimmt. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Nordwest. Tageshöchsttemperaturen um 16 Grad.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: