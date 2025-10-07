Graffiti-Einsatz: Schreckschuss stoppt flüchtigen Tatverdächtigen

Nächtlicher Großeinsatz in Wien: Nach einem mutmaßlichen Einbruchsalarm entpuppte sich der Fall als schwere Sachbeschädigung. Ein 20-Jähriger wurde nach Verfolgung und Warnschuss festgenommen, ein Komplize ist flüchtig.

Montagnacht, 06.Oktober um 02.35 Uhr: In der Burghardtgasse (20.) beobachtet ein Zeuge zwei Männer, die sich unerlaubt Zutritt zu einem Gebäude verschaffen. Er verständigt sofort die Polizei. Da zunächst von einem Einbruch auszugehen ist, werden mehrere Streifen hinzugezogen und das Objekt von außen gesichert.

Flucht über Zäune – Festnahme nach Schreckschuss

Plötzlich öffnet sich eine Tür: Zwei Personen treten mit Stoffsäckchen in der Hand heraus, werfen diese beim Anblick der Polizei weg und flüchten in unterschiedliche Richtungen. Eine Streife nimmt die Verfolgung eines der jungen Männer auf. Trotz mehrfacher Anhaltungskommandos rennt er weiter, springt im Bereich Wexstraße über einen Zaun. Erst nach Abgabe eines Schreckschusses gibt der Tatverdächtige auf und wird festgenommen.

Vom Einbruchsverdacht zur Sachbeschädigung

Währenddessen durchsuchen Einsatzkräfte das Gebäude. Die Lage kippt: Statt Einbruch finden sie einen Rucksack mit Spraydosen, zeitgleich werden mehrere Straßenbahnzüge mit frischen Farbschmierereien festgestellt. Damit ist klar: Es handelt sich um schwere Sachbeschädigung.Festgenommen wurde ein 20-Jähriger. Nach dem zweiten, flüchtigen Tatverdächtigen wird gefahndet. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost, hat die Ermittlungen übernommen.