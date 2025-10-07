Drei Monate kein Gehalt: Projektmanager will Geld, bekommt 28.000 Euro

Drei Monate lang ist ihm sein Gehalt vorenthalten worden, dann wurde es einem Projektmanager aus dem Bezirk Schwechat zu bunt. Mit Hilfe der Arbeiterkammer hat er sein Geld bekommen - und dann noch gleich viel mehr.

Tausende Euro sind es, die ein Niederösterreicher nun mehr am Konto hat.

Weder im Februar, noch im März oder im April hat ein Projektmanager aus dem Bezirk Schwechat (Niederösterreich) sein Gehalt bekommen, wie die Arbeiterkammer (AK) nun berichtet. Erst haben die Experten ihm empfohlen, dem Arbeitgeber eine Nachfrist zu setzen. Als das nicht funktionierte, drohte er mit seinem Austritt. Der Betrieb reagierte erst danach und auch nach Ablauf der Frist, was zu spät war.

Erst nach Klagsandrohung zahlte der Betrieb

er berechtigte Austritt hatte nämlich jetzt noch weitere Folgen für das Unternehmen. So musste man dem Projektmanager nicht nur die ausstehenden Gehälter sondern auch eine Kündigungsentschädigung, Sonderzahlungen und eine Aufwandsentschädigung zahlen. Das alles hat sich immerhin auf nicht weniger als 28.000 Euro brutto belaufen. Doch auch hier zierte man sich erst, bis die Arbeiterkammer mit der Klage drohte. Dann wurde der volle Betrag doch bezahlt.