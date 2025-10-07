Staus in Wien: Wann und wo besonders viel Geduld gefragt ist

In Wien steht ein verkehrsintensives Wochenende bevor. Während am Donnerstag das Fußballländerspiel gegen San Marino im Ernst-Happel-Stadion stattfindet, lockt auch die "GameCity" viele Besucher in die Bundeshauptstadt.

Das WM-Qualifikationsspiel gegen den Zwergstaat San Marino beginnt am Donnerstag, 9. Oktober, um 20.45 Uhr. Dabei werden über 30.000 Fans im Stadion erwartet, die das Team zum Sieg „peitschen“ wollen – was auch deutliche Auswirkungen auf den Abendverkehr in der Bundeshauptstadt haben wird. Ab etwa 18.30 Uhr könnte dabei die Stadionallee gesperrt werden, bereits am frühen Abend ist auch mit „erheblichen Staus“ auf der Meiereistraße, dem Handelskai, im Bereich des Knoten Prater sowie bei den Auf- und Abfahrten Handelskai auf der Südosttangente zu rechnen, weiß der ARBÖ in einer Aussendung.

A23-Bauarbeiten sorgen für zusätzliche Verzögerungen

Zusätzliche Verzögerungen könnten noch laufende Bauarbeiten auf der A23 bringen, der Autofahrerclub empfiehlt daher auch die Anreise mit den U-Bahn-Linien U2 bis zur Station Stadion oder der U3 bis zur Station Schlachthausgasse mit dem Umstieg auf den Bus 77A. Park-&-Ride-Anlagen der U-Bahn-Linien in Aderklaa (U1), Donaustadtbrücke (U2), Erdberg (U3), Hütteldorf (U4), Leopoldau (U1), Oberlaa (U1), Ottakring (U3) oder Siebenhirten (U6 & S-Bahn) würden sich dazu anbieten. Wer sich dennoch für das Auto entscheidet, sollte jedenfalls rechtzeitig vor Ort sein, „um den Anpfiff nicht u verpassen“, so ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

„GameCity“ lockt Zehntausende in die Innenstadt

Außerdem wird von Freitag, 10., bis Sonntag, 12. Oktober, die „GameCity“ das Wiener Rathaus in ein Spieleparadies verwandeln. Auch hier werden zehntausende Besucher erwartet. Daher rechnet der ARBÖ im Umfeld des Rathauses an den Veranstaltungstagen mit starkem Fußgängeraufkommen und starkem An- und Abreiseverkehr. Besonders betroffen dürften dabei die Ringstraße, die Universitätsstraße und Zweierlinie sein.

ARBÖ-Experte rät, das Auto stehen zu lassen

Empfohlen wird auch in diesem Fall, mit den U-Bahn-Linien U2 (Station Rathaus) und U3 (Station Volkstheater) anzureisen. „Gerade am Samstag und Sonntag ist mit dichter Besucherfrequenz zu rechnen. Parkplätze rund um das Rathaus sind ohnehin knapp. Außerdem gilt von Montag bis Freitag zwischen 9 und 22 Uhr eine generelle Kurzparkzone, welche die Parkdauer auf zwei Stunden begrenzt“, weiß Haider. Daher rät er dazu, das Auto stehen zu lassen. Kann man das nicht, sollte man auf Parkgaragen wie die Rathausgarage, die Votivparkgarage oder die Rathausquartier-Parkgarage ausweichen.