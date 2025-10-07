Wiener (15) mit E-Scooter angehalten – jetzt trudelt Anzeige ein

Weil sein E-Scooter statt der erlaubten 25 km/h ganze 68 km/h fahren konnte, wurde ein 15-jähriger Wiener im 11. Bezirk in der Modecenterstraße angezeigt und ihm die Weiterfahrt untersagt.

Montagnachmittag, am 6. Oktober 2025 gegen 16.35 Uhr, wurde ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer in Wien-Simmering von der Polizei angehalten. Als die Beamten diesen am Rollenprüfstand hatten, trauten sie ihren Augen nicht. Das Fahrzeug hatte eine Höchstgeschwindigkeit von 68 km/h – statt der erlaubten 25 km/h. Dem jungen Österreicher wurde die Weiterfahrt untersagt, zudem trudelt bei ihm nun eine Anzeige ein.