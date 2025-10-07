Polizei hält Diebe an, findet Waren im Wert von über 400 Euro

Beamte der Bereitschaftseinheit waren gerade am Hauptbahnhof in Wien-Favoriten, als sie vom Ladendetektiv um Hilfe gebeten worden sind. Drei Männer hatten davor eine Drogerie verlassen, ohne zu bezahlen, sie konnten allesamt unverzüglich angehalten und kontrolliert werden. In einem der Rucksäcke wurde Diebesgut im Wert von über 400 Euro gefunden. Alle drei waren zudem schon mehrfach wegen Diebstahls in Erscheinung getreten, einer der Männer, ein 35-jähriger Ungar, befindet sich außerdem gerade im gelockerten Strafvollzug. Er, ein 37-jähriger Slowake und ein 42-jähriger Ungar wurden festgenommen, so die Polizei.