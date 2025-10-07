Skip to content
/ ©5 Minuten
Foto auf 5min.at zeigt zwei Polizisten am Wiener Hauptbahnhof
Die Polizei hat drei Diebe am Hauptbahnhof aufgehalten.
Wien / 10. Bezirk
07/10/2025
Polizei berichtet

Polizei hält Diebe an, findet Waren im Wert von über 400 Euro

Im 10. Wiener Bezirk wurden gleich mehrere Diebe festgenommen, nachdem ein Ladendetektiv sich Hilfe suchend an die Polizei gewandt hatte.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)

Beamte der Bereitschaftseinheit waren gerade am Hauptbahnhof in Wien-Favoriten, als sie vom Ladendetektiv um Hilfe gebeten worden sind. Drei Männer hatten davor eine Drogerie verlassen, ohne zu bezahlen, sie konnten allesamt unverzüglich angehalten und kontrolliert werden. In einem der Rucksäcke wurde Diebesgut im Wert von über 400 Euro gefunden. Alle drei waren zudem schon mehrfach wegen Diebstahls in Erscheinung getreten, einer der Männer, ein 35-jähriger Ungar, befindet sich außerdem gerade im gelockerten Strafvollzug. Er, ein 37-jähriger Slowake und ein 42-jähriger Ungar wurden festgenommen, so die Polizei.

