Von Auto angefahren: Fußgängerin (72) in Wien schwer verletzt

In Wien-Floridsdorf wurde Montagvormittag eine 72-jährige Frau bei einem Unfall schwer verletzt. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am späten Montagvormittag, 6. Oktober 2025 gegen 11.20 Uhr, ist ein 45-jähriger Syrer mit seinem Auto rückwärts von einem Parkplatz über eine Auf- und Abfahrtsrampe im 21. Bezirk in Richtung Prager Straße gefahren. Wie die Polizei berichtet, war eine 72-jährige Russin auf derselben Rampe gerade in die selbe Richtung unterwegs.

Schwerverletzte ins Krankenhaus gebracht

Dabei ist es dann zur Kollision zwischen dem Fahrzeug und der Fußgängerin gekommen, wobei die 72-Jährige zu Boden gestoßen und schwer verletzt wurde. Sie wurde anschließend von der Berufsrettung Wien erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.