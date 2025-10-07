Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto.
Die Polizei stand in Wien-Hernals im Einsatz.
Wien / 17. Bezirk
07/10/2025
An Haaren gezogen

Frauen klopfen bei 20-Jähriger an, rauben ihr 800 Euro

Drei Frauen wurden festgenommen, nachdem sie eine 20-Jährige in ihrer Wohnung in Wien-Hernals überfallen haben sollen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(115 Wörter)

Am Montag, 6. Oktober 2025 gegen 16 Uhr, haben die drei Beschuldigten in der Gschwandnergasse in Wien-Hernals an der Tür der 20-Jährigen geklopft. Diese hatte gerade Besuch, als das ganze geschah, die drei Frauen seien nach dem Öffnen der Tür einfach reingekommen, hätten das Opfer an den Haaren gezogen und geschlagen, berichtet die Polizei. Anschließend haben sie ihr 800 Euro entrissen und sind geflüchtet. Das Opfer konnte sich immerhin noch das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs aufschreiben und rief die Polizei, die kurze Zeit später ebenjenes Auto fand und anhielt. Die drei Beschuldigten aus Rumänien, zwei 24-Jährige und eine 15-Jährige wurden festgenommen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: