Frauen klopfen bei 20-Jähriger an, rauben ihr 800 Euro

Am Montag, 6. Oktober 2025 gegen 16 Uhr, haben die drei Beschuldigten in der Gschwandnergasse in Wien-Hernals an der Tür der 20-Jährigen geklopft. Diese hatte gerade Besuch, als das ganze geschah, die drei Frauen seien nach dem Öffnen der Tür einfach reingekommen, hätten das Opfer an den Haaren gezogen und geschlagen, berichtet die Polizei. Anschließend haben sie ihr 800 Euro entrissen und sind geflüchtet. Das Opfer konnte sich immerhin noch das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs aufschreiben und rief die Polizei, die kurze Zeit später ebenjenes Auto fand und anhielt. Die drei Beschuldigten aus Rumänien, zwei 24-Jährige und eine 15-Jährige wurden festgenommen.