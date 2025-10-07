Vorsicht Falle: Gefälschte Parkstrafen in Wien im Umlauf

In Wien sind falsche Mails im Umlauf in denen Geld für offene Parkstrafen gefordert wird.

Betrügereien nehmen immer häufiger zu und werden auch immer ausgeklügelter. Betrüger nutzen verschiedene Methoden, um ihren Opfern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aktuell macht eine Betrugsmasche in Wien die Runde. Davor warnt jetzt die Stadt Wien: Es wurden E-Mails gemeldet, in denen ein Inkassobüro namens COEO-Inkasso angebliche „Parkbußgelder“ im Auftrag der Stadt einfordert.

Fake-Mails im Umlauf: Keine Parkstrafen per E-Mail

In den Mails wird den Empfängern unter anderem ein „Vergleich mit 50 Prozent Nachlass“ angeboten, wenn sie die Forderung bestätigen. Die MA 67 – Parkraumüberwachung stellt allerdings klar: „Es besteht keine Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wien und COEO-Inkasso.“ Bei den E-Mails handelt es sich somit ganz klar um Fake-Nachrichten.

Falsche Strafzettel per Mail: So erkennst du sie

Um nicht in die Falle zu tappen, ist Vorsicht geboten. Ungewöhnliche Zahlungsaufforderungen per Mail, inklusive „Sofortrabatt“ oder Vergleichsangebote, oder auch Verweise auf eine Vereinbarung mit der Stadt Wien, Zahlungslinks oder QR-Codes in der Mail deuten auf falsche Nachrichten hin. Denn die Stadt Wien versendet keine Parkstrafen per E-Mail über externe Inkassobüros und bietet auch keine 50-%-Vergleiche an. Die Zahlungen erfolgen ausschließlich über die auf dem amtlichen Bescheid ausgewiesenen Wege.

Gefälschte Parkstrafen-Mails in Wien: Das solltest du tun Nicht antworten, nicht klicken, nicht zahlen.

E-Mail sofort löschen.

Bei Unsicherheit: offiziellen Bescheid prüfen.

offiziellen Bescheid prüfen. Verdachtsfälle melden: Stadtservice Wien, Tel. +43 1 4000-4001

Betrugsmasche auch in Villach

Auch in Villach (Kärnten) macht eine ähnliche Betrugsmasche die Runde. Der Absender unterscheidet sich jedoch von der Masche in Wien: Dort kommen die Nachrichten von der „COEO Inkasso GmbH“. Mehr dazu hier: Neue Betrugsmasche: Stadt Villach warnt vor gefälschten Inkasso-Mails

