Von wegen grantig: Wien ist Europas freundlichste Stadt

Wiener gelten oft als grantig – doch diesmal überrascht die Stadt alle: Laut einer internationalen Umfrage wurde Wien nämlich zur freundlichsten Stadt Europas gekürt.

Wiener sollen unfreundlich sein? Das sagt zumindest das jährliche Ranking des Freundlichkeitsindex, bei dem die Stadt sonst immer einen der letzten Plätze belegt. Aber von wegen! Da sind die Leser des britischen Luxus- und Lifestyle-Reisemagazins „Condé Nast Traveller“ ganz anderer Meinung – sie haben Wien nämlich zur freundlichsten Stadt Europas gekürt. „Der Wiener Grant umgarnt mit robustem Charme und das kommt an: Die Leser*innen von Condé Nast Traveller haben abgestimmt und beschreiben Wien als grüne Stadt voller freundlicher Gesichter, die einen herzlich in Empfang nimmt. Die perfekte Kombination von barocker Architektur und Kaffeehauskultur spiegle sich auch in der Wiener Persönlichkeit wider“, erklärt Tourismusdirektor Norbert Kettner.

Top 10 der freundlichsten Städte weltweit (2025) Quito (Ecuador) Wien (Österreich) Kapstadt (Südafrika) Singapur Florenz (Italien) Melbourne (Australien) Sydney (Australien) Lissabon (Portugal) Edinburgh (Schottland) Kyoto (Japan)

Wien räumt international ab: Platz 2 weltweit und Top 3 in Europa

Auch weltweit schneidet die Stadt richtig gut ab: Wien holt sich den zweiten Platz hinter der ecuadorianischen Hauptstadt Quito. Und im Best-Cities-Ranking schafft es Wien europaweit auf Platz 3 und global in die Top 10. Und bei den „Readers’ Choice Awards“ konnte Wien in diesem Jahr ordentlich abräumen – die Leserbewertung der britischen Ausgabe des Magazins bescherte der Stadt gleich drei Stockerlplätze.