Alleine auf sich gestellt: Gib jungen Menschen eine zweite Chance

Schwere Schicksalsschläge – jeder hat seine eigene Geschichte: Viele junge Menschen landen auf der Straße. Doch wie geht es dann weiter? Einige bekommen die Möglichkeit auf eine zweite Chance. Dafür werden jetzt Spenden gesammelt.

Durch die Inflation wird in Österreich alles teurer. Grundbedürfnisse wie Essen oder Wohnen sind für viele kaum noch stemmbar. Die Caritas Wien macht diesbezüglich auf einen wichtigen Punkt aufmerksam: Ein Drittel aller Wohnungslosen in Wien ist unter 30 Jahre alt. „Wie viele Jugendliche und junge Erwachsene österreichweit betroffen sind, ist hingegen schwerer zu sagen. Denn eine systematische Erhebung über Bundesländergrenzen hinweg fehlt. Die Situation wohnungs- und obdachloser Jugendlicher sollte aber nicht weiter im Dunkeln bleiben“, betont Caritasdirektor Klaus Schwertner bei einer Pressekonferenz im a_way, Wiens einzigem Notquartier für Jugendliche.

„Junge Wohnungslosigkeit ist keine Randerscheinung“

Bislang wurde diese Zielgruppe kaum erforscht. Um mehr darüber zu erfahren, hat die Caritas ihre bisherigen Daten von zwei Wiener Einrichtungen für wohnungslose Jugendliche und junge Erwachsene ausgewertet. „In den vergangenen 20 Jahren wurden in Wien mehr als 10.000 junge wohnungslose Menschen von der Caritas unterstützt und begleitet, allein im a_way über 58.000 Nächtigungen gezählt. Diese Zahlen zeigen: Junge Wohnungslosigkeit ist keine Randerscheinung. Sie betrifft sehr viele junge Menschen und als Gesellschaft sollten wir diesem Phänomen dringend mehr Aufmerksamkeit widmen“, so Schwertner.

Vom Kontaktabbruch bis zur Straße – junge Menschen kämpfen um ein Zuhause

Diese Auswertung macht vor allem eines deutlich: Biografische Brüche gefährden für junge Menschen die Chancen auf ein stabiles Zuhause. Alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben ihre eigene Geschichte und müssen unterschiedliche Schicksale ertragen. Trotzdem gibt es laut Tom Adrian, Leiter von a_way, einige Gemeinsamkeiten: „76 Prozent unserer Klient*innen haben den Kontakt zu ihrer Familie abgebrochen. Die Hälfte war bereits in Kontakt mit der Kinder- und Jugendhilfe (MA11). Und rund ein Drittel hat bereits auf der Straße oder in einer Notschlafstelle geschlafen. Wir sehen: Viele junge Menschen sind völlig auf sich allein gestellt. Sie haben schon viel hinter sich, wenn sie bei uns ankommen“ erzählt er. Auch Maresi Kienzer, Leiterin des Wohnhauses JUCA, weiß, wie traumatisierend für viele die Zeit auf der Straße oder in Notquartieren ist, und möchte ihnen ohne Zeitdruck die Begleitung geben, die sie brauchen, um diese Erfahrungen zu verarbeiten.

Frühe Hilfe gegen junge Wohnungslosigkeit

„Wir dürfen uns niemals mit Wohnungslosigkeit bei jungen Menschen abfinden und sollten daher strukturelle und nachhaltige Unterstützung zu einem möglichst frühen Zeitpunkt ermöglichen“, so Schwertner. Wünschenswert wäre für ihn vor allem eine bundesweite Strategie, um gegen junge Wohnungslosigkeit vorzugehen. Es sollte mehr spezifische Angebote für junge Wohnungslose geben und österreichische Standards im Bereich Kinder- und Jugendhilfe.

Fokus auf Care Leaver: Betreuung bis 24 Jahre ausweiten

Ein spezieller Fokus sollte dabei auch auf die Unterstützung von Care Leavern gelegt werden. Das Betreuungsangebot sollte von 18 auf 24 Jahre angehoben werden. „Im Schnitt ziehen junge Menschen in Österreich erst mit 25 Jahren von zuhause aus – doch gerade von den vulnerabelsten jungen Menschen erwarten wir Selbstständigkeit ohne Unterstützung ab dem 18. Geburtstag“, verdeutlicht der Caritasdirketor.

Jede Spende schenkt jungen Menschen eine zweite Chance

Jungen Menschen auf ihrem Weg in ein eigenständiges Leben und Wohnen zu helfen, ist nicht immer einfach. Deswegen bittet die Caritas um Spenden. „Viele der jungen Menschen, die zu uns in das JUCA oder a_way kommen, bringen kaum mehr als das Nötigste mit – oft fehlt es ihnen an allem und sie haben keine finanziellen Rücklagen. Jede Spende hilft uns, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Notlagen beizustehen – etwa beim Kauf von Lebensmitteln, beim Ersetzen abgetragener Kleidung, aber auch bei der Anschaffung von Möbeln. Jede Unterstützung zählt und schenkt jungen wohnungslosen Menschen die Chance auf einen Neuanfang“, bittet Schwertner abschließend.