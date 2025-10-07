Skip to content
/ ©Leser
Bild auf 5min.at zeigt Wien bei strahlendem Sonnenschein
Der Mittwoch verläuft in Wien sonnig.
Wien
07/10/2025
bis zu 16 Grad

Wetter in Wien am Mittwoch: Wolkig mit Aussicht auf Sonnenschein

Immer wieder ziehen Wolken über die Stadt, aber es bleibt trocken.
Am Vormittag gibt es die besten Chancen auf sonnige Auflockerungen.

von Stella Sabitzer
1 Minute Lesezeit(55 Wörter)

„Immer wieder ziehen Wolken über die Stadt, es bleibt aber trocken. Sonnige Auflockerungen sind am ehesten am Vormittag zu erwarten“, so die GeoSphere Austria. Der Wind weht nur schwach. Die Frühtemperaturen liegen um die 8 Grad und erreichen im Laufe des Tages bis zu 16 Grad.

