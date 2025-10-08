Polizeieinsatz in Hütteldorf: Senior (82) bedrohte Frauen mit Axt

Am Dienstagabend soll ein 82-jähriger Mann am Bahnhof Hütteldorf zwei Frauen mit einer Axt bedroht haben. Nach seiner Flucht konnte die Polizei den Verdächtigen im 13. Bezirk ausforschen.

Am Dienstagabend kam es am Bahnhof Hütteldorf zu einem bedrohlichen Vorfall: Ein 82-jähriger Österreicher soll dort zwei Frauen (29 und 31) mit einer Axt bedroht haben. Grund dafür war offenbar ein Streit über die abgestellten Fahrzeuge der beiden.

Flucht und Festnahme

Als die alarmierten Polizisten am Bahnhof eintrafen, war der Mann bereits geflüchtet. Durch Ermittlungen konnte seine Wohnadresse im 13. Bezirk ausgeforscht werden. Dort rückten Einsatzkräfte der WEGA an und forderten den Verdächtigen auf, die Tür zu öffnen. Beim Öffnen soll er die Axt bedrohlich über seinen Kopf gehalten haben. Die Beamten überwältigten den Mann und nahmen ihn fest.

Psychischer Ausnahmezustand

Der 82-Jährige befand sich nach Polizeiangaben in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde in weiterer Folge in ein Spital gebracht.