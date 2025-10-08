Wien-Donaustadt: Mann bedrohte Jugendliche mit Spielzeugpistole

Ein 57-jähriger Mann soll am Dienstagabend zwei Jugendliche mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugpistole bedroht haben. Die Burschen flüchteten und alarmierten die Polizei. Kurz darauf wurde der Verdächtige verhaftet.

Der Vorfall ereignete sich am 7. Oktober 2025 gegen 22.15 Uhr in der Viktor-Kaplan-Straße. Laut Polizei zeigte der 57-Jährige in einem Einkaufszentrum zwei 17-jährigen Jugendlichen eine Pistole, die sich später als Spielzeugwaffe herausstellte. Die beiden Burschen reagierten geistesgegenwärtig, liefen davon und verständigten den Polizeinotruf.

Polizei ermittelt rasch

Über eine Telefonnummer, die Beamte von einem nahegelegenen Lokal erhielten, in dem der Mann als Stammgast bekannt ist, konnte der Verdächtige rasch ausgeforscht werden. Der Mann stellte sich wenig später selbst und wurde festgenommen. Die Spielzeugpistole wurde sichergestellt. Ein Alkovortest ergab 0,76 Promille. Der Beschuldigte bestreitet die Bedrohung und gab an, die Pistole lediglich gezeigt zu haben. Als Begründung nannte er, die Jugendlichen hätten Böller gezündet, eine Behauptung, die laut Zeugen und dem Lokalbetreiber nicht bestätigt werden konnte. Der Mann befindet sich derzeit noch in polizeilichem Gewahrsam.