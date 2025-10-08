Wiener Volksschule sperrt zu: „Massive Herausforderungen…“

Die Volksschule De La Salle im Wiener Bezirk Währing muss mit Ende des aktuellen Schuljahres zusperren. Die "massiven infrastrukturellen Herausforderungen" würden die "finanziellen Möglichkeiten bei Weitem übersteigen".

„Am Standort Währing sind wir neben seit Jahren sinkenden Schülerinnen- und Schülerzahlen mit massiven infrastrukturellen Herausforderungen konfrontiert, die unsere finanziellen Möglichkeiten bei Weitem übersteigen“, heißt es dazu seitens der katholischen Privatschule auf deren Website. Neuanmeldungen würde man nicht mehr entgegennehmen, der Unterricht und die Nachmittagsbetreuung würden aber bis zum Ende des aktuellen Schuljahres „regulär und ohne Einschränkungen“ weiterlaufen.

„Bedauern diesen Schritt zutiefst“

Ab dem darauffolgenden Schuljahr 2026/27 könne man einen Schulbetrieb am Standort Währing aber nicht mehr anbieten. „Wir bedauern diesen Schritt zutiefst. Gleichzeitig werden wir sehr eng mit den Schulleitungen, den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern sowie der Nachmittagsbetreuung zusammenarbeiten, um dieses Schuljahr so reibungslos wie möglich zu gestalten“, verspricht man auf der Website in dem Statement abschließend noch.