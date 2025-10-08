Großer Polizeieinsatz: Spontan-Demo vor der Wiener Universität

Vor Ort fand eine nicht angemeldete Spontankundgebung statt, wie Medien berichten. Die 60 bis 65 Personen, die sich eingefunden hatten, blockierten die Zugänge zum Hauptgebäude der Wiener Universität, was einen Großeinsatz der Polizei zur Folge hatte. Diese hatte dann stundenlang damit zu tun, die Versammlung aufzulösen. Mehrere Personen wurden im Zuge dessen festgenommen, einige Demonstranten von der Polizei auch weggetragen.