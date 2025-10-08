Skip to content
/ ©Uni Wien/ Peter Wienerroither
Bild auf 5min.at zeigt die Uni in Wien.
Beim Hauptgebäude der Uni Wien wurde Mittwochvormittag demonstriert.
Wien
08/10/2025
Mittwochvormittag

Großer Polizeieinsatz: Spontan-Demo vor der Wiener Universität

Knapp 100 Einsatzkräfte wurden Mittwochvormittag, am 8. Oktober 2025, zur zum Hauptgebäude der Universität Wien gerufen. Dort hatten sich rund 60 Pro-Palästina-Demonstranten eingefunden.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(72 Wörter)

Vor Ort fand eine nicht angemeldete Spontankundgebung statt, wie Medien berichten. Die 60 bis 65 Personen, die sich eingefunden hatten, blockierten die Zugänge zum Hauptgebäude der Wiener Universität, was einen Großeinsatz der Polizei zur Folge hatte. Diese hatte dann stundenlang damit zu tun, die Versammlung aufzulösen. Mehrere Personen wurden im Zuge dessen festgenommen, einige Demonstranten von der Polizei auch weggetragen.

