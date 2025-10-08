Festnahme nach Streit: 45-Jähriger bedroht Kontrahenten mit Glasflasche

In Wien-Döbling ist ein Streit zwischen zwei Männern an einer Tankstelle Dienstagvormittag, am 7. Oktober 2025 gegen 7.15 Uhr, eskaliert. Dabei soll ein 45-jähriger Türke seinen 33-jährigen Kontrahenten mit einer abgebrochenen Glasflasche bedroht haben. Zeugen trennten die beiden und riefen unverzüglich die Polizei. Der 45-Jährige wurde schließlich vorläufig festgenommen, den Grund des Streits wollten die beiden Kontrahenten nicht nennen, wie die Beamten berichten. Schließlich wurde der Tatverdächtige auf freiem Fuß angezeigt.