/ ©BMI/Maria Rennhofer-Elbe
Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Festnahme.
Der 45-Jährige wurde von der Polizei festgenommen und später auf freiem Fuß angezeigt.
Wien / 19. Bezirk
08/10/2025
Sie war abgebrochen

Festnahme nach Streit: 45-Jähriger bedroht Kontrahenten mit Glasflasche

Ein 45-jähriger Mann wurde nach einem Streit mit einem 33-Jährigen auf einer Tankstelle in Wien-Döbling festgenommen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(88 Wörter)

In Wien-Döbling ist ein Streit zwischen zwei Männern an einer Tankstelle Dienstagvormittag, am 7. Oktober 2025 gegen 7.15 Uhr, eskaliert. Dabei soll ein 45-jähriger Türke seinen 33-jährigen Kontrahenten mit einer abgebrochenen Glasflasche bedroht haben. Zeugen trennten die beiden und riefen unverzüglich die Polizei. Der 45-Jährige wurde schließlich vorläufig festgenommen, den Grund des Streits wollten die beiden Kontrahenten nicht nennen, wie die Beamten berichten. Schließlich wurde der Tatverdächtige auf freiem Fuß angezeigt.

