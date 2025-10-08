19-Jähriger brettert mit 89 km/h durch 30er-Zone in Wien

In Wien-Donaustadt haben Polizisten Dienstagabend einen Autofahrer dabei erwischt, wie er mit 133 km/h auf der Autobahn im 80er fuhr und im Stadtgebiet in der 30er-Zone mit 89 km/h. Der 19-Jährige ist seinen Probeführerschein los.

Auf der Donauuferautobahn war ein Autofahrer Dienstagabend, am 7. Oktober 2025 gegen 21.15 Uhr, deutlich zu schnell unterwegs, wie die Polizei nun berichtet. Daher war man ihm nachgefahren, bei dieser Nachfahrt versuchte der Lenker kurzzeitig, sich der Anhaltung zu entziehen. Schließlich konnte das Auto in der Berchtoldgasse aber gestoppt werden, der 19-Jährige wurde dabei mit mehreren massiven Geschwindigkeitsüberschreitungen konfrontiert.

19-Jähriger hat Ausrede parat

Der Österreicher fuhr unter anderem im 80er auf der Autobahn mit 133 km/h sowie in einer 30er-Zone mit bis zu 89 km/h. Als Ausrede hatte er parat, dass er schnell nach Hause müsse, weil es seiner Frau nicht gut gehe. Das wirkte aber nicht, der Probeführerscheinbesitzer ist diesen dennoch los. Er wurde zudem mehrfach angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2025 um 14:44 Uhr aktualisiert